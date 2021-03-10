شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ملحوظة ليقترب من اختبار مستوى 65.55، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، حيث إن اختراقه سيقود السعر للتعافي والعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد، بينما يحتاج السعر لكسر مستوى 63.55 لتأكيد امتداد الموجة التصحيحية الهابطة نحو مستويات 62.50 ثم 61.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 64.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط