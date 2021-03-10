شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر الذهب الأخيرة ضمن قناة فرعية هابطة تظهر بالصورة، ولا يزال السعر دون 1721.00، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتشكيل ضغط سلبي امام السعر، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، بانتظار زيارة مستويات 1692.00 ثم 1660.00 بعد كسر المستوى السابق، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1721.00 لاستمرار الانخفاض المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1690.00 والمقاومة 1725.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط