شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً جديداً للمتوسط المتحرك 50، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون 1.3905 ليبقى الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، متأثراً بنموذج الرأس والكتفين الذي تظهر ملامحه بالرسم البياني، مع التذكير بأن هدفنا السلبي الرئيسي يتواجد عند 1.3695.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3780 والمقاومة 1.3940

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط