شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج اليورو مقابل الدولار لمهاجمة مستوى 1.1888 ويحاول الثبات فوقه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق سيوقف السيناريو السلبي المقترح صباحاً ويدفع السعر للتحول نحو الارتفاع، بينما لا زلنا نحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بدعم من سلبية مؤشر ستوكاستيك بشرط الثبات دون المستوى المذكور، مع التذكير بأن هدفنا التالي يصل إلى 1.1780.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1800 والمقاومة 1.1940

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط