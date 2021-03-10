شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت ينبع تتقدم بملف تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت ينبع عن تقديمها، يوم الخميس بتاالماضي، ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية.

وكانت إدارة الشركة قد أوصت، بنهاية يناير الماضي، بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 36.5%، لتراجع رأس المال من 1.575 مليار ريال إلى 1 مليار ريال.

وبحسب البيان، سيتراجع عدد الأسهم من 157.5 مليون سهم إلى 100 مليون سهم، وذلك بإلغاء عدد 57.5 مليون سهم بما نسبتة 36.5% من عدد الأسهم وتعويض المساهمين بذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة صافي أرباح بلغ 281 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 257.8 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع العام 2020 إلى انخفاض المصاريف الادارية والعمومية ومصاريف التمويل، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 940 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 975.7 مليون ريال خلال العام 2019.