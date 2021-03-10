بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 7.8 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 8ر7 نقطة ليبلغ مستوى 47ر5741 نقطة بنسبة صعود بلغت 14ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 3ر192 مليون سهم تمت عبر 9137 صفقة نقدية بقيمة 8ر36 مليون دينار (نحو 4ر121 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر5 نقطة ليبلغ مستوى 79ر4680 نقطة بنسبة صعود بلغت 12ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر117 مليون سهم تمت عبر 4075 صفقة نقدية بقيمة 5ر9 مليون دينار (نحو 3ر31 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 02ر9 نقطة ليبلغ مستوى 54ر6277 نقطة بنسبة صعود بلغت 14ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر74 مليون سهم تمت عبر 5062 صفقة بقيمة 3ر27 مليون دينار (نحو 09ر90 مليون دولار).

في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 3ر3 نقطة ليبلغ مستوى 18ر4866 نقطة بنسبة صعود بلغت 07ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر84 مليون سهم تمت عبر 2611 صفقة نقدية بقيمة 4ر7 مليون دينار (نحو 42ر24 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (سنام) و(نابيسكو) و(المساكن) و(السور) أما شركات (بيتك) و(أهلي متحد) و(وطني) و(خليج ب) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (امتيازات) و(ورقية) و(عمار) و(أصول) الأكثر انخفاضا.