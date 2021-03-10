شكرا لقرائتكم خبر عن باخ لولاية جديدة في حقبة ما بعد أولمبياد طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في خضم التحضير لأولمبياد طوكيو المؤجل من صيف 2020 إلى يوليو/ تموز المقبل بسبب فيروس كورونا، تجدّد اللجنة الأولمبية الدولية، الأربعاء، ثقتها برئيسها الألماني توماس باخ لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، تتمحور حول مواجهة اضطراب الرياضة العالمية. وكان من المفترض إعادة انتخاب باخ (67 عاماً) رئيساً بالتزكية خلال الجمعية العمومية الـ137 في العاصمة اليونانية أثينا، مهد الألعاب الأولمبية الحديثة التي انطلقت في عام 1896. إلا أن جائحة «كوفيد-19» حالت دون ذلك، حيث سيتواجد باخ المتوج بالميدالية الذهبية في المبارزة لمصلحة المانيا الغربية في أولمبياد 1976 والذي كان عضواً في اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 1991، في مقرّ اللجنة في مدينة لوزان السويسرية، على أن يتواصل الأعضاء عبر الاتصال بالفيديو من الأربعاء، إلى الجمعة. وتضاءل التشويق بشأن تصويت أعضاء اللجنة البالغ عددهم 103 أعضاء، منذ أن أعلن في الأوّل من ديسمبر/ كانون الأول الفائت، أن أحدًا لن يترشح بوجه الألماني لولاية ثانية. وقبل إعلان النتيجة بدءاً من الساعة 15,30 (14,30 بتوقيت جرينيتش)، سيقوم الأعضاء بتقييم نتائج «جدول أعمال 2020»، خارطة طريق توماس باخ المعتمدة بعد وصوله إلى الولاية الأولى في 2013 والتي تم تنفيذ «85%» من مقترحاتها. وساهم جدول الأعمال في تبسيط عملية تقديم المدن ملفاتها لاستضافة الألعاب الأولمبية في محاولة لخفض التكاليف. ويعود الفضل لباخ في تأمين اللجنة الأولمبية على المدى البعيد، مواردها المالية لتنظيم الألعاب الأولمبية المهدّدة بندرة الترشحيات وتضخم حجم التكاليف. وأدّى ذلك في عام 2017 إلى منح باريس حق استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2024 ولوس أنجلوس دورة 2028، حيث كانت المرة الاولى يُعلن فيها في آن واحد عن منح حق استضافة لدورتين، كما منحت اللجنة الشهر الفائت مدينة بريزبين الأسترالية الأفضلية لاستضافة أولمبياد 2032.