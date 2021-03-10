شكرا لقرائتكم خبر عن «حزام ولادة» يكشف عادات الحوامل خلال العصور الوسطى في إنجلترا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

كشفت دراسة أجريت على «حزام ولادة» في إنجلترا يعود إلى القرن الـ15، ويحمل أدلة بيولوجية داعمة، طقوساً كانت تمارسها النساء بهدف حماية المرأة من الموت خلال وضعها الجنين، ما يشكّل شهادة نادرة على طرق الولادة في العصور الوسطى. والحزام عبارة عن قطعة من جلد خروف أصابها الاهتراء لكنها محفوظة بشكل جيد، نُقشت عليها دعوات وصور، من بينها صليب يبدو أنه لُمِس مراراً، وفق هذه الدراسة التي نشرت، الأربعاء، في مجلة «سوساييتي أوبن ساينس» العلمية. وبحسب الباحثين، كان هذا الحزام الذي يبلغ عرضه عشرة سنتيمترات، وطوله أكثر من ثلاثة أمتار، يلف حول بطون النساء لمنحهن الحماية، بمثابة «مباركة». وبفضل تقنية دقيقة للتحليل الجزيئي الحيوي، تمكن فريق من الباحثين من اكتشاف آثار عسل وحليب وبيض وحبوب، ما يشير بوضوح إلى «استخدامه النشط أثناء الولادة»، على ما قالت المعدّة الرئيسية للدراسة سارة فيديمينت، من معهد ماكدونالد للآثار في جامعة كامبريدج. وهذه المرة الأولى التي يتمكن فيها باحثون من إثبات أن هذا الحزام المعروف منذ زمن طويل استخدم أثناء الحمل وحتى الولادة فيما كانت معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة مرتفعة وتبلغ ما بين 30% و60%، بحسب الدراسة.