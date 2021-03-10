شكرا لقرائتكم خبر عن هاواي تعلن الطوارئ جراء فيضانات وانهيارات أرضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هاواي: «رويترز»

أعلن حاكم هاواي ديفيد إيجيه، حالة الطوارئ في الولاية الأمريكية بعدما تسببت أمطار غزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية وأثارت مخاوف من انهيار سدود، وجرت عمليات إجلاء في مقاطعتين على الأقل وظلت التحذيرات من الفيضانات سارية لليوم الثاني. وجاءت هذه الخطوة بعد فيضان سد في جزيرة ماوي، مما أدى إلى عمليات إجلاء ودمر منازل. وأدت حالة السد إلى قرار بإزالته خلال العام الحالي، وفقاً لما ذكرته إدارة الأراضي. وقال إيجيه الليلة الماضية: «يتيح إعلان الطوارئ للولاية استخدام الأموال العامة بسرعة وكفاءة لمساعدة المتضررين من الأحوال الجوية الصعبة». وأضاف أنه من المتوقع أن تستمر الأحوال الجوية السيئة حتى يوم الجمعة. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.