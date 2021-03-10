شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يبدأ في إزالة حواجز وفتح طرقات أغلقها محتجون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت- رويترز

بدأ الجيش اللبناني، الأربعاء، في إزالة حواجز الطرق بعدما أحرق المحتجون إطارات سيارات على مدى أسبوع لإغلاق الطرق في أرجاء البلاد وسط موجة غضب من الانهيار الاقتصادي والجمود السياسي. وقال الجيش اللبناني في بيان على صفحته الرسمية على «تويتر»: «نتيجة الحوادث المأسوية والتجاوزات التي حصلت، وحفاظاً على سلامة المواطنين، باشرت وحدات الجيش على فتح الطرقات المغلقة». وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد طلب من الجيش وقوات الأمن إزالة الحواجز بعد اجتماعه مع كبار المسؤولين يوم الاثنين. وتسببت الأزمة المالية في لبنان التي اندلعت في أواخر 2019 بفقدان الكثيرين لوظائفهم وعجز الناس عن السحب من ودائعهم المصرفية ووقوع كثيرين في براثن الفقر والجوع. وتقوم مجموعات من المحتجين بإحراق الإطارات يومياً لإغلاق الطرق منذ أن هوت العملة اللبنانية إلى مستوى جديد الأسبوع الماضي مما فاقم الغضب الشعبي من الانهيار المالي. وتوفي ثلاثة في حوادث بسبب حواجز الطرق، الاثنين، منهم شابان توفيا لدى اصطدام سيارتهما بشاحنة كانت متوقفة بعرض الطريق لإغلاقه.