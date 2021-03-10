شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطني يمدد وجوده في «الكابيتول» حتى نهاية مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: «رويترز»

وافقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الثلاثاء، على طلب بالإبقاء على نحو 2300 جندي من الحرس الوطني في واشنطن للمساعدة في حماية مبنى الكونجرس (الكابيتول) لمدة شهرين آخرين. ويمثل العدد نحو نصف قوات الحرس الوطني البالغ قوامها 5200 والتي تتولى حالياً حراسة المبنى. ومنذ هجوم السادس من يناير/كانون الثاني على الكونجرس الأمريكي من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، تم إرسال قوات الحرس الوطني إلى المبنى، فضلاً عن إقامة سياج مرتفع لتوسيع نطاق المحيط الأمني. وقالت وزارة الدفاع في بيان: «تم اتخاذ هذا القرار بعد مراجعة شاملة للطلب، وبعد دراسة دقيقة لتأثيره المحتمل في الجاهزية». وأضافت أنه خلال الشهرين المقبلين ستعمل الوزارة مع شرطة «الكابيتول» التي تقدمت بالطلب، لتقليل وجود القوات «حسب ما تسمح به الظروف». وقال بعض مسؤولي الدفاع الأمريكيين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنهم ليسوا على علم بالمعلومات المخابراتية التي تتطلب وجوداً عسكرياً كبيراً حول مبنى «الكابيتول». واتهم مدّعون اتحاديون أكثر من 300 شخص بالضلوع في هجوم السادس من يناير/كانون الثاني، الذي تسبب في مقتل خمسة أشخاص من بينهم ضابط في الشرطة. وأوصى تقرير تم الكشف عنه، الاثنين، باستخدام «سياج متحرك» لحماية المبنى، ودعا إلى إنشاء قوة رد سريع في واشنطن، بينما وصف شرطة «الكابيتول» بأنها لم تكن مستعدة جيداً للتعامل مع الهجوم على المبنى.