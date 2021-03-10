شكرا لقرائتكم خبر عن بيغولا تقصي بليشكوفا مجدداً من بطولة دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لحقت التشيكية كارولينا بليشكوفا، المصنفة ثانية ووصيفة بطلة عام 2015، بالأوكرانية إيلينا سيفيتولينا الأولى، وودعت باكراً دورة دبي لكرة المضرب، بخسارتها الأربعاء أمام الأمريكية جيسيكا بيغولا في الدور الثالث من دون مقاومة تذكر صفر-6 و2-6. وكان مشوار سفيتولينا انتهى الثلاثاء عند الدور الثاني بخسارتها أمام الروسية المخضرمة سفيتلانا كوزنتسوفا، وصيفة البطلة ثلاث مرات، والتي خرجت اليوم على يد التشيكية الأخرى باربورا كريتشيكوفا بالخسارة أمامها 3-6 و2-6. وسبق لبليشكوفا أن ودعت الأسبوع الماضي دورة الدوحة من ربع النهائي على يد بيغولا بالذات بالخسارة أمامها 3-6 و1-6، لتخوض الأخيرة نصف النهائي الأول لها في دورات الـ500 نقطة، لكن مسيرتها انتهت على يد التشيكية الأخرى بترا كفيتوفا التي ذهبت حتى النهاية، وتوجت باللقب على حساب الإسبانية غاربينيي موغوروسا. وتلتقي بيغولا في ربع النهائي الفائزة من مباراة البلجيكية إيليز مرتنس العاشرة والفرنسية كارولين غارسيا، فيما تلعب كريتشيكوفا مع السويسرية بليندا بنسيتش بطلة 2019 والمصنفة سادسة أو الروسية أناستازيا بوتابوفا.