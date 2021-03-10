الذهب يواصل الارتفاع.. وعيار 21 يسجل 756 جنيهاً للجرام

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلام باستقرار أسعار الذهب في السوق المصري بتعاملات اليوم، الأربعاء، بعد تسجيل ارتفاعات ملحوظة في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن سعر جرام الذهب في مصر من عيار 21، وهو الأكثر مبيعاً في مصر، سجل ارتفاعاً بقيمة 4 جنيهات، حيث وصل إلى 756 جنيهاً، بعد أن كان 752 جنيهاً للجرام في ختام تعاملات الأمس، مع توقعات بمزيد من التغيرات في الأسعار خلال الساعات القادمة.

ونشرت الصحيفة قائمة بأسعار الذهب في السوق المصري اليوم:

عيار 18 يسجل 648 جنيها.

عيار 21 يسجل 756 جنيها.

عيار 24 يسجل 864 جنيها.

الجنيه الذهب 6048 جنيها.

أونصة الذهب 1710 دولار.