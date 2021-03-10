الضرائب: تواصل خدماتها المجانية للمجتمع الضريبى من أجل موسم اقرارات ناجح

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القاهرة - سامية سيد -

-آليات تقديم الاقرارت الضريبية لقطاع النقل البحرى والبرى بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

- المصلحة جاهزة لتلبية كافة دعوات الشركات ومؤسسات المجتمع الضريبي والمدني لتنظيم ندوات مجانية لنشر الوعي الضريبي

نظمت مصلحة الضرائب المصرية ندوة توعية ضريبية مجانية بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري حول آليات تقديم الإقرارت الضريبية لقطاع النقل البحرى والبرى، ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة ندوات التوعية الضريبية التي تنظمها المصلحة مجانا لكافة الممولين ومؤسسات المجتمع الضريبي والمدني وخاصة في ظل مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة، حيث كثفت مصلحة الضرائب من عدد الندوات التي تقوم بتنظيمها بداية من موسم الاقرارات الضريبية والذي بدأ في يناير الماضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس حيث يتم تنظيم هذه الندوات يوميا .

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن المصلحة تواصل خدماتها المجانية للمجتمع الضريبي من أجل موسم إقرارات ناجح، حيث أنها لا تدخر جهدا في سبيل مد جسور التواصل والثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي وتقدم كل وسائل الدعم الفني والمساعدة للممولين لتقديم اقراراتهم الضريبية الكترونيا سواء على منظومة الاقرارات الالكترونية أو على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة المطبقة على كل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة ، لافتا إلى أن المصلحة تسعى للوصول للممولين في أماكنهم من خلال ندوات التوعية الضريبية المجانية عبر تقنية الفيديو كونفرانس أو من خلال مبادرة السيارات المتنقلة وكذلك من خلال مراكز الدعم الفني في كافة الماموريات الضريبية وفروع مراكز التدريب المنتشرة في أنحاء الجمهورية أو من خلال فروع الحاسب الآلي بالإضافة إلى مكاتب الارشاد الضريبي بالغرف التجارية و المنافذ الجديدة التي يتم افتتاحها تيسيرا على الممولين في كافة محافظات الجمهورية.

وأشار عبد القادر إلى أن مصلحة الضرائب على استعداد تام لتلبية كافة الدعوات من قبل الشركات لتنظيم ندوات التوعية الضريبية المجانية في اي موضوع من الموضوعات الضريبية ويتم تنسيق هذه الندوات من خلال التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395، مشددا على أنه سيتم تنظيم هذه الندوات على الفور من خلال محاضرين على درجة عالية من الكفاءة ، فالهدف الرئيسي لمصلحة الضرائب هو تقديم خدمات ضريبية إلكترونية متميزة للممولين ونشر الوعي الضريبي اللازم للاستفادة من تلك الخدمات الإلكترونية على الوجه الأكمل وبالطريقة الصحيحة .

ومن جانبه أشاد دكتور عبد الرسول عبد الهادي المستشار الضريبي للشركة القابضة للنقل البحري والبري بجهود مصلحة الضرائب لنشر الوعي واستجابتها السريعة لدعوة الشركة لها لتقديم هذه الندوة المجانية والتي قامت بتغطية العديد من الموضوعات الضريبية الهامة في هذا التوقيت وخاصة في ظل مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة .

وحاضر في الندوة كل من ثروت عبد الباقي وكيل وزارة بقطاع المعلومات ووائل السيد مدير إدارة بقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية ، ودكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين، حيث قام ثروت عبد الباقي بشرح كيفية التسجيل على المنظومة، والتأهيل لشيت الاكسيل للرفع على المنظومة وقام باستعراض نموذج 41 الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، ونموذج تسوية المرتبات ،وكيفية السداد الالكتروني.

وقام وائل السيد بتقديم شرح واف لنموذج 106ضريبة دخل للأشخاص الاعتباريين سواء على منظومة الاقرارات الالكترونية، أو منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة .

ومن جانبه قام دكتور محسن الجيار بشرح إقرار الضريبة على القيمة المضافة نموذج 10 ونموذج 111، وكذلك قام بشرح منظومة الفاتورة الالكترونية وكيفية الانضمام لها ومزاياها .