البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 11246 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 2238 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 13737 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4340 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 2195 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 3200 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 1425 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ دايس للملابس الجاهزة، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، شركة النصر للأعمال المدنية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العبور للاستثمار العقاري، سبيد ميديكال، المصرية للدواجن، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقمسمة، مستشفى النزهة الدولي، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا".

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، القابضة المصرية الكويتية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 81889 سهم، 50 ألف سهم، 120 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركة دايس للملابس الجاهزة 29.7 مليون سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية 3239 سهم، 19513 سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي 6 آلاف سهم، كما اشترت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو 6253 سهم.

في سياق آخر قالت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، إن آلية تنفيذ الاستحواذ على شركة أرينت تورز للقرى والفنادق السياحية مقابل المديونية المستحقة لشركة تكنوليس والبالغة 826 مليون جنيه، وأن الشركة ستكون مملوكة للطرف المستحق له المديونية، وكذلك تنازل المساهمين الحاليين عن كامل أسهمهم في رأس مال شركة أورينت، والبالغة 800 مليون سهم لذات الجهة المستحقة للمديونية، ولم تنتج عن العملية أي معاملات نقدية، وتنتج عنها فقط نقل كامل ملكية الشركة.