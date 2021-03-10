شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. الطن بين 13800 – 14000 جنيه للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية اليوم الأربعاء 10-3 -2021 ، استقرار جميع الخامات في السوق المحلى سواء الحديد أو الأسمنت.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن سعر طن الحديد يتراوح بين 13500 – 13650 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه.

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن سعر الأسمنت للمستهلك يتراوح بين 700-750 جنيها للطن، سعر الرمل يتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن.