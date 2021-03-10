شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 72 ألف قطعة مزيفة من خراطيش «إتش بي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «إتش بي» HP Inc، عن نجاح المسؤولين في «إتش بي» بالتعاون مع الدوائر المختصة في دولة الإمارات، في تعطيل شبكة إجرامية غير قانونية لتجميع خراطيش أحبار طابعات «إتش بي» المزيفة بكميات كبيرة، حيث قامت الجهات المختصة بحملة كبيرة استهدفت مجمعاً واسعاً للمستودعات في إمارة عجمان، نجحت خلالها في مصادرة أكثر من 72 ألف قطعة مزيفة وإيقاف بيعها في الإمارات. تم ذلك خلال شهر يناير الماضي، وفي أعقاب سلسلة من حملات المداهمة الناجحة المماثلة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020، حيث تم إيقاف العديد من عمليات التزييف في مصر، ومصادرة 8500 قطعة مزيفة، في إطار عمليات سريعة متتابعة. وقال فيشنو تيمني، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشرق إفريقيا في «إتش بي»: «تفخر شركة إتش بي بتعاونها الدائم مع الجهات القانونية في دولة الإمارات لحماية عملائنا الكرام من شراء المنتجات المزيفة بدون علم. ويعكس نجاحنا في مصادرة المنتجات المزيفة في سوق الإمارات فعالية برنامج إتش بي لمكافحة التزييف والاحتيال، ويؤكد على التزامنا بحصول عملائنا على أفضل تجربة استخدام تحظى بالجودة والموثوقية مع مستلزمات الطباعة الأصلية من إنتاج إتش بي». وخلال السنوات الخمس الماضية، دعمت «إتش بي» جهود السلطات المحلية في مصادرة ما يقرب من 12 مليون قطعة مزيفة في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وأجرت الشركة أكثر من 4500 عملية تدقيق لحماية شركاء التوزيع CPPA وتسليم العملاء CDI والمتعلقة بمخزونات الشركاء أو بعمليات الشراء المشبوهة.