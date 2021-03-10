شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: نستهدف التوسع بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية بمشروعات البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة، أن السبق الذى حققته بإطلاق مشروع التطوير والتحديث، وكذلك مشروع التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وما واكبهما من تطور كامل وتنامى فى الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، أثمر عن تحقيق قصص نجاح واضحة فى كافة مناحى الصناعة البترولية، وكذلك فى قطاع التعدين.

وقالت وزارة البترول، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة فى مشروعات التحول الرقمى فى العمليات الإنتاجية استثماراً لتلك النجاحات التى تحققت ومنها التشغيل الفعلى لبوابة مصر للاستكشاف والإنتاجكأول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والانتاج فى مصر بمعايير عالمية في توقيت قياسى ، وإطلاق أول تطبيق الكترونى على الهاتف المحمول للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ومراكز التحويل وإظهار أقرب هذه المحطات والمراكز للمكان الذى يتواجد فيه المواطن والتعريف بالخدمات التى تقدمها إلى جانب النجاحات التى تحققت من قبل مثل الإسراع بوضع المشروعات الجديدة على خريطة الإنتاج وإطلاق بوابة تواصل العاملين وغيرها من المشروعات التى كان لمواكبة التطور واستخدام تطبيقات التقنيات الحديثة دور بارز فيها، جاء ذلك خلال وفد حكومى مع مسئولى شركة بيكر هيوز.

وأضافت الوزارة، أن قطاع البترول لديه فرص استثمارية متميزة، وأنه قادر على التوسع فى شراكاته مع الشركات العالمية، من خلال العديد من المشروعات التى تعتمد على التكنولوجيات الجديدة في مجالات الإنتاج والتنمية وإعادة تقييم البيانات من خلال مشروعات المسح السيزمى واسترجاع غاز الشعلة وترشيد الاستهلاك وتدريب الكوادر على التقنيات الحديثة ومشروعات رفع كفاءة أعمال الأمن السلامة والصحة المهنية وغيرها من المشروعات المختلفة التى تؤمن بيئة العمل بما يحقق أهداف زيادة الإنتاج والحفاظ على العاملين والمنشآت والمعدات.