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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 10-3-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.58 جنيه للشراء، 18.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.53 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 21.68 جنيه للشراء، 21.90 جنيه للبيع مقابل سعره أمس مسجلا 21.61 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.13 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل 48.96 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 48.95 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع.