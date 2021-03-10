شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 10-3-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 10-3-2021، أمام الجنيه المصرى ما بين الاستقرار والارتفاع، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك، حيث استقر سعر صرف اليورو والريال السعودى، بينما ارتفع سعر اليورو، ليسجل 18.58 جنيه للشراء، 18.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.53 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل تباين سعر الدولار اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر استقرارا عند سعر 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، أما فى الاسكندرية سجل انخفاضا بقيمة قرش واحد لـ 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع مقابل سعر أمس 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.58 جنيه للشراء، 18.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.53 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 21.68 جنيه للشراء، 21.90 جنيه للبيع مقابل سعره أمس مسجلا 21.61 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.13 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل 48.96 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 48.95 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع.