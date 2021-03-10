شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-3-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر استقرارا عند سعر 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، أما فى الاسكندرية سجل انخفاضا بقيمة قرش واحد لـ 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع مقابل سعر أمس 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (110.3) نقطة لشهر فبراير 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (0.1%) عن شهر يناير 202، وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (1.6%)، مجموعة إيجار المسكن بنسبة (0.4%) ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.2%).

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.67 جنيه.

15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.77 جنيه.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.