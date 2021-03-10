شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط للجلسة الثالثة قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نزل النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء، إذ باع المستثمرون الخام لجني الأرباح بينما يترقبون بيانات المخزونات الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثا عن مؤشرات بشأن الاتجاه القادم للأسعار.

ونزل خام برنت تسليم مايو 63 سنتا أو ما يعادل 0.9 بالمئة إلى 66.89 دولار للبرميل، بعد أن بلغ في وقت سابق أدنى مستوى خلال الجلسة عند 66.50 دولار، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 63.47 دولار للبرميل، منخفضا 54 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة.

ولقت الأسعار الدعم الأسبوع الماضي من قرار أوبك+ بالإبقاء على تخفيضات الإنتاج في أبريل كما هي إلى حد بعيد. ثم قفزت الأسعار يوم الاثنين، إذ ارتفع برنت فوق 70 دولارا للبرميل.

وقال فيريندرا تشوهان المحلل لدى إنرجي أسبكتس للاستشارات في سنغافورة أن مزيجا من العوامل من بينها أن اثنين من كبار المستوردين يسحبان الخام من المخزونات في ظل الأسعار الحالية المرتفعة.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات الخام 12.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مارس وفقا لمصادر تجارية مستندة إلى بيانات من معهد البترول الأمريكي. وكان محللون يتوقعون زيادة بنحو 800 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز.

ومن المتوقع صدور الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يجلب ارتفاع الأسعار المزيد من الإمدادات الأمريكية إلى السوق.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الثلاثاء إن إنتاج النفط الأمريكي ما زال من المتوقع أن يهبط 160 ألف برميل يوميا في 2021 إلى 11.15 مليون برميل يوميا، لكن ذلك يمثل انخفاضا أقل مقارنة مع توقع شهري سابق للإدارة بتراجع عند 290 ألف برميل يوميا.