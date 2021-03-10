شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. تتراوح بين 26 - 30 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021، حيث تتراوح أسعار الكيلو بين 26-30 جنيها للدواجن المزارع، بينما الدواجن البلدى تتراوح بين 33-36 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

وفيما يخص أسعار البيض يتراوح بين 39-42 جنيها بالنسبة للبيض المزارع، وأسعار كرتونة البيض البلدى للمستهلك بين 44-47 جنيها.

وكانت الشعبة العامة للثروة الداجنة أكدت أن قطاع الدواجن في مصر قادر على تصدير من 700 ألف إلى مليون كتكوت ونحو مليار بيضة سنويًا، إلا أن ذلك يتطلب مساندة الحكومة في فتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية، خاصة وأنها تتميز بجودة وسعر منافس، مضيفة وفى الوقت نفسه فإن فتح أسواق تصديرية في تنمية صناعة الدواجن محليًا، وجذب استثمارات أجنبية جديدة ومن ثم دعم الاقتصاد المصرى.

وأضافت أن فتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية من الدواجن، لن يؤثر على الأسعار محليًا فى ظل توافر الإنتاج الذي يغطي السوق المحلي، إذ سيلغ إنتاج الكتاكيت نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًا، ولدينا القدرة من الأمهات والمزارع التي نستطيع من خلال مضاعفة الإنتاج إلى 2 مليار دجاجة سنويًا، أما بالنسبة لبيض المائدة بلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًا.