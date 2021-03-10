شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. عيار 21 يسجل 756 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب في السوق المصري بتعاملات الأربعاء بعد تسجيل ارتفاعات ملحوظة في ختام تعاملات أمس ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر سعر 756 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب في مصر من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، سجل ارتفاعا بـ 4 جنيهات في ختام تعاملات الثلاثاء، من 752 جنيها للجرام إلى 756 جنيها، مع توقعات بمزيد من التغيرات في الأسعار خلال الساعات القادمة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 648 جنيها.

عيار 21 يسجل 756 جنيها.

عيار 24 يسجل 864 جنيها.

الجنيه الذهب 6048 جنيها.

أونصة الذهب 1710 دولار.

لا يمكن الرهان على استمرار ارتفاع الذهب، لأن الأصفر لا يزال تحت تأثير موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على خطة التحفيز المقررة بـ 1.9 ترليون دولار، وهذا بالتأكيد ينعش الدولار والسندات، وهنا ستكون الظروف داعمة لاستمرار التأثير السلبي على الذهب، فيما يرى بعض المتابعين للأسواق العالمية للذهب، أن التحفيز الأمريكي سيكون أحد عوامل ارتفاع التضخم، وهذا بالطلع ينذر بارتفاع للذهب على المدى المتوسط، لذلك الرهان على استمرار وضع الهبوط لمدة طويلة ربما يكون رهان خاطئ.