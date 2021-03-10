شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودي توافق على زيادة رأسمال الدريس للخدمات البترولية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات زيادة رأس مالها من 600 مليون ريال إلى 750 مليون ريال.

وستكون الزيادة بمنح سهم مجاني مقابل كل 4 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، بحسب بيان هيئة السوق المالية على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول".

وسوف تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 150 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة".

وسيزداد عدد الأسهم من 60 مليون سهم إلى 75 مليون سهم، بزيادة قدرها 15 مليون سهم.

وشرطت الهيئة بالبيان أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وكان مجلس إدارة الشركة أوصى في يناير الماضي، بزيادة رأس مال الشركة، بنسبة 25%، وذلك عن طريق منح أسهم.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 121.1 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 291.7 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى انخفاض المبيعات لقطاعي بترول وناقل وتأثر المبيعات بسبب الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) خلال العام 2020، وكذلك انخفاض الايرادات الاخري.