شكرا لقرائتكم خبر عن "نادك" السعودية نتوقع إتمام الاستحواذ على "دافا" بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، ستين هادسبيرغ، إن استحواذ "نادك" على "دافا" سيعزز فرص نمو الشركة في المستقبل.

وتوقع، إتمام الصفقة في الربع الثاني أو الربع الثالث بحد أقصى، مشيرا إلى أن الشركة بدأت بالفعل بالفحص النافي للجهالة لدافا، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن دافا تمتلك أحدث التقنيات ولديها توافق استراتيجي مع نادك، وموقعها في محافظة الخرج جيد استراتيجيا لشركة "نادك".

وعن آلية التمويل، قال إنه سيكون عبر مزيج من النقد والأسهم والديون و"لكن ما زلنا نعمل على ذلك".

فيما يتعلق بالاستحواذ على مطحنة الدقيق في السعودية، قال هادسبيرغ، إن عملية الاستحواذ تسير وفقا لخطط الشركة ومازلنا نناقش في التحالف تقسيم الحصص بين الأعضاء. وبمجرد الانتهاء من ذلك، سنعلن النتيجة على تداول.

وكانت "نادك"قد أعلنت أول أمس عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة دافا الزراعية، ومالك رأس المال فيها الأستاذ بتال سعيد بتال الدوسري، وذلك للدخول في مناقشات فيما يتعلق باحتمالية قيام نادك بالاستحواذ على كامل رأس مال شركة دافا الزراعية أو بعض من أصولها والتي تصل مساحتها الى 70 هكتار.

وأعلنت الشركة الشهر الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لتشكيل تحالف لتقديم عرض مشترك للاستحواذ على مطحنة دقيق من أصل مطحنتي دقيق سيتم طرحهما للتخصيص من قبل المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب.