شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي يلغي ترخيص شركة عون للتمويل بغرض التصفية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر البنك المركزي السعودي إلغاء ترخيص شركة عون للتمويل الصادر عن البنك لمزاولة أنشطة تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإيجار التمويلي، والتمويل الاستهلاكي في المملكة.

وأوضح البنك في بيان على موقعها الإلكتروني، أن قرار الإلغاء جاء بناءً على كتاب الشركة المتضمن طلب إلغاء ترخيص الشركة لغرض التصفية الاختيارية.

وبناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة في 10 سبتمبر 2020، القاضي بموافقة مالك رأس المال بشأن التصفية الاختيارية للشركة وتعيين محامي التصفية.

ودعا المركزي السعودي في البيان جميع عملاء الشركة الذين لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك.

وأشار إلى أنه في حال عدم تجاوب الشركة، يأمل من العملاء عدم التأخر في التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالبنك المركزي السعودي، وذلك عبر موقع "ساما تهتم" على الإنترنت أو من خلال الاتصال الهاتفي بالبنك.

يشار إلى أنه منذ أيام أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن تمديد مدة برنامج تأجيل الدفعات وهو أحد برامجه لدعم تمويل القطاع الخاص، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي بنهاية الربع الثاني بتاريخ 30 يونيو 2021.

وأتى القرار استمراراً في تمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.