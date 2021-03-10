شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج التطعيم يجذب أثرياء ومشاهير العالم إلى الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: هشام مدخنة

ذكرت «فاينانشال تايمز» توجه أثرياء ومشاهير العالم وأباطرة المال والسياسيين خلال الأشهر الأخيرة إلى الإمارات؛ للحصول مبكراً على لقاح فيروس «كورونا» وفقاً لبرنامج التطعيم السريع والفعّال الذي اتخذته حكومة دولة الإمارات؛ للحد من انتشار العدوى. ومن بين هؤلاء الذين استفادوا من فترات وجودهم في الإمارات وتلقوا اللقاحات مستشار الحكومة البريطانية بن جولد سميث إلى جانب مديرين تنفيذيين في «سوفت بنك» مثل راجيف ميسرا، الذي يدير صندوق الرؤية، وغيرهم.

وقال جولد سميث، مستشار الحكومة البريطانية لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إنه سافر إلى الإمارات قبل فرض إجراءات الحظر الصارمة في ديسمبر/كانون الأول، ولم يتمكن من الرجوع إلى بريطانيا. فقرر البقاء فيها ريثما تتاح له العودة وأخذ لقاح «بيونتيك/فايزر» هو وزوجته.

وأضاف جولدسميث من تجربته الشخصية: «تقوم الإمارات بتلقيح أي شخص يطلب ذلك، وأنا ممتن لأنه صادف وجودنا في المكان والوقت المناسبين».

وأشادت الصحيفة البريطانية بالجهود المبذولة في الإمارات بهذا الخصوص، وقيامها بتوجيه أحد أسرع برامج التطعيم في العالم، مع أكثر من 6 ملايين جرعة تم تقديمها لسكان الدولة البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة. وقالت: إن الإمارات أجرت المرحلة الثالثة من تجارب لقاح سينوفارم الصيني، وتخطط لتصنيعه. وبأنه لدى الإمارات الإمدادات والإمكانات الكافية، لتطعيم سكانها بالكامل.