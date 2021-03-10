شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الآسيوية تتبع وول ستريت برافعة التقنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبعت أسعار الأسهم الآسيوية وول ستريت مرتفعة، الأربعاء، بعد صعود أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى. وارتفعت مؤشرات شنجهاي وطوكيو وهونج كونج، فما استثنت احتفالية الصعود كوريا الجنوبية وأستراليا.

وارتفع مؤشر شنجهاي بنسبة 0.7% إلى 3381.84 نقطة وتقدم نيكاي في طوكيو بنسبة 0.3% إلى 29106.84. وارتفع مؤشر جانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.5% إلى 289904 نقطة. وفقد مؤشر كوسبي في سيول 0.6% إلى 2957.54 بينما انخفض المؤشر الأسترالي بنسبة 0.4% إلى 6745.60.

ويراهن المستثمرون على أن 1.9 تريليون دولار في الحوافز الحكومية القادمة ستساعد في انتشال الاقتصاد الأمريكي من الضيق الناجم عن فيروس كورونا.

(وكالات)