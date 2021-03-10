شكرا لقرائتكم خبر عن مسميات وتقسيمات إدارية جديدة لعدد من مناطق ضاحيتي السيوح والرحمانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلنت دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة عن مسميات وتقسيمات إدارية جديدة لعدد من مناطق ضاحيتي السيوح والرحمانية.

وبحسب التعديلات الجديدة تم تغيير مسميات مناطق (السيوح من 1 إلى 8 ) لتصبح (الرقيبة من 1 إلى الرقيبة 8)، وتغيير مسميات مناطق (السيوح 9 إلى السيوح 16 ) لتصبح مناطق (الموردة 1 إلى الموردة 8)، وفي ضاحية الرحمانية تم تقسيم المناطق المحيطة بمتنزه «شغرافة» إلى 4 مناطق من (شغرافة 1 إلى شغرافة4 )، بدلاً من (الرحمانية 1 إلى الرحمانية 4 )، كما تم تقسيم المناطق المحيطة بمتنزه كشيشة لتضم المناطق (من كشيشة 1 إلى كشيشة 6) بدلاً من الرحمانية 5 إلى الرحمانية 10 )، وتغيير مسمى «شعبية الصجعة» إلى «شعبية الدفين»، والإبقاء على مسمى منطقة مزيرعة دون تغيير.