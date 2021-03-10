شكرا لقرائتكم خبر عن الـ«إف بي آي» ينشر لقطات لشخص يشتبه بأنه زرع قنابل الـ«كابيتول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي»، الأربعاء، لقطات جديدة لرجل يشتبه بأنه زرع قنابل يدوية الصنع في العاصمة واشنطن في الخامس من كانون الثاني/يناير الماضي، عشية اقتحام الكونجرس، وذلك على أمل جمع معلومات تفضي إلى التعرّف إليه. ويظهر الفيديو الذي تم نشره مشاهد للمشتبه به التقطتها كاميرات المراقبة في عدد من أحياء العاصمة الأمريكية. وبدا الرجل مرتدياً سروالاً أسود لكن وجهه بقي محجوباً بغطاء للرأس وبكمامة كان يضعها ونظارات شمسية، كما كان يضع قفازات ويحمل حقيبة ظهر بيده. وسبق لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن نشر صوراً للمشتبه به، بيّنت خصوصاً الحذاء الرياضي الذي كان ينتعله، وعرض مكافأة قدرها مئة ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى توقيفه. ويشتبه بأن الرجل زرع قنابل يدوية الصنع قرب مراكز للحزبين الجمهوري والديمقراطي على مقربة من مقرّ الكونجرس. ولم تنفجر القنابل، وربما اقتصر الهدف منها على إبعاد شرطة الكونجرس قبيل الاقتحام. وقال ستيفن دانتوونو نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «نعتقد أن أحداً في مكان ما يملك معلومات لم يدرك إلى حدّ الآن أهميتها». لا وأكد أنّ هذه القنابل اليدوية الصنع كانت «عبوات حقيقية وكان يمكن أن تنفجر وأن تتسبّب بإصابات خطرة وبوفيات». وكان الآلاف من مناصري الرئيس الأمريكي في حينه دونالد ترامب هاجموا مقر الكونجرس في السادس من كانون الثاني/يناير، بالتزامن مع جلسة المصادقة على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية. وقُتل 5 أشخاص في الهجوم الذي تتزايد الشكوك في عفويته، وتم توقيف أكثر من 300 شخص على خلفية مشاركتهم في اقتحام الكونجرس.