شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 شرطيين بجروح في صدامات مع متظاهرين بأثينا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثينا - أ ف ب

أعلنت الشرطة اليونانية، الأربعاء، أنّ ثلاثة من عناصرها أصيبوا بجروح خلال صدامات دارت في إحدى ضواحي أثينا على هامش تظاهرة شارك فيها حوالي 5 آلاف شخص للاحتجاج على «عنف الشرطة». وأفاد شهود أنّ الصدامات بين المحتجّين وعناصر الشرطة اندلعت عندما توجّهت مجموعة من حوالي 200 شخص مقنّعين إلى مركز الشرطة في نيا سميرني، الضاحية التي كانت معروفة بهدوئها قبل أن يتعرّض فيها شاب الأحد لضرب مبرّح على يد شرطي إنهال عليه بهراوته خلال دورية لمراقبة مدى التزام المواطنين بتدابير الإغلاق العام السارية لمكافحة كوفيد-19. وبوصولهم إلى مركز الشرطة ألقى المحتجّون عليه حجارة وزجاجات حارقة ليردّ عليهم عناصر الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. كما أضرم المحتجّون النار في نحو 10 حاويات قمامة ممّا اضطر فرق الإطفاء إلى التدخّل لإخماد النيران. وقالت الشرطة في بيان: « إنّ ثلاثة على الأقلّ من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح». وأضافت أنّ أحد درّاجيها نُقل إلى المستشفى إثر إصابته بجروح خطيرة في رأسه. وبثّت قناة «أنتينا» التلفزيونية مشاهد ظهر فيها متظاهرون وهم يُسقطون الشرطي عن دراجته النارية وينهالون عليه بالضرب. ووفقاً لوكالة الأنباء اليونانية فإنّ حياة هذا الشرطي ليست في خطر.