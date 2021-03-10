شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يقترب من الدعم– تحليل – 10-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الغاز بتشكيل موجات تصحيحية هابطة بتعرضه المستمر للضغوط السلبية الناتجة عن اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 20 ليتذبذب بذلك قرب دعم القناة الفرعية الصاعدة والمستقر عند 2.550.

يعتمد السيناريو القادم على قوة هذا الدعم لنتوقع بثباته بدء تشكيله لموجات صاعدة لنتوقع انجذابه بذلك نحو 2.950 وصولا نحو 3.190, أما استمرار تعرضه للضغوط السلبية وتسلله دون الدعم الحالي فإن ذلك سيؤكد انتقاله للمسار الهابط لنتوقع تكبده لخسائر كبيرة بانجذابه نحو 2.281 بشكل أولي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.550 و 2.900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم