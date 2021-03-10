شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين دون أي جديد- تحليل - 10-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر الزوج حتى هذه اللحظة لنلاحظ تشكيله لتداولات جانبية جديدة بالرغم من تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة, نذكر بأهمية تحقيقه لاختراق الحاجز المستقر عند 129.65 ليفتح ذلك الباب امام تسجيله لأهداف جديدة قد تبدأ من 130.20 و 130.75 على التوالي.

نكرر التنويه إلى أن محاولة هبوط السعر دون الدعم الإضافي المستقر عند 128.30 فإن ذلك سيجبره على تكبد بعض الخسائر المؤقتة بهبوطه نحو 127.60 ليختبر بذلك دعم القناة الصاعدة الرئيسية والموضحة بالرسم المرفق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.50 و 130.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الاختراق المطلوب