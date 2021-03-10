شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يلتقط انفاسه-تحليل - 10-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج بتداولات يوم أمس لتشكيل تداولات جانبية مؤقتة محاولا التقاط أنفاسه قبل استئنافه للهجوم الصاعد والقائم على ارتكازه ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

كذلك ثبات الدعم الإضافي المتمركز عند 149.40 وباستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي, تشكل جميعها عوامل مؤكدة للاستمرارية الإيجابية لنبقى بانتظار وصوله قريبا نحو 151.80 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 152.90 ليواجه بذلك امتداد للمقاومة الرئيسية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 150.10 و 151.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم