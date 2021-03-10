شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يزيد من فرص الهبوط– تحليل - 10-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر البلاتين على استقراره دون مستوى 1170.00 ليزيد ذلك من فرص تشكيله لتداولات تصحيحية هابطة خلال الفترة القريبة والمتوسطة, فاكتسابه للعزم السلبي سيمكنه من كسر مستوى 1105.00 ولننتظر تسجيله بذلك لأهداف إضافية قد تمتد نحو 1070.00.

نكرر التنويه إلى أن محاولة اندفاع السعر فوق مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمتمركز عند 1230.00, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية وليمحنه فرصة لتجديد الاندفاع الصاعد لتمتد التداولات بذلك نحو 1300.00 و 1385.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1195.00 و 1105.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط