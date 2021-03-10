شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبدأ بالهبوط– تحليل -10-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النحاس بتفعيل المسار التصحيحي الهابط نتيجة لثبات المقاومة الممتدة نحو 4.1200 ليستقر حاليا قرب 4.000, نشير إلى أن استمرار تعارض المؤشرات الرئيسية وبالتحديد بتمركز المتوسط المتحرك 55 دون التداولات الحالي قد يجبر السعر على تشكيل تذبذب جانبي مؤقت لحين تجميعه للعزم السلبي الإضافي والمطلوب لكسر مستوى 3.8810 والوصول نحو 3.7500 ليشكل ذلك الهدف التالي للميل الهابط.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.1200 و 3.8810

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة