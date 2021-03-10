شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يخرج من القناة الصاعدة – تحليل - 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الدولار مقابل الفرنك ضغط سلبي يوم أمس ليكسر دعم القناة الصاعدة ويستقر دونه، مما يدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 0.9255 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 0.9185 كهدف تالي.

نشير إلى أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون 0.9335، حيث إن اختراقه سيقود السعر للعودة إلى المسار الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9240 والمقاومة 0.9335

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط