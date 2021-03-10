شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحقق بعض المكاسب – تحليل - 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّف ارتفاع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 0.7725، ليبدأ بالانخفاض من جديد، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار اختبار مستوى 0.7615 مبدئياً، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 0.7450 كهدف تالي.

من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً وفعالاً ما لم يتم اختراق مستويات 0.7765 ثم 0.7805 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7615 والمقاومة 0.7725

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط