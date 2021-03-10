شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت تحت الضغط السلبي – تحليل - 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر عقود خام برنت من اختراق مستوى 69.20، ليواجه ضغط سلبي قوي دفعه لكسر مستوى 67.90 والثبات دونه، مما يقود السعر لإجراء مزيد من التصحيح اللحظي الهابط، يعززه اكتمال نموذج قمة مزدوجة نعتقد بأنه سيحفّز السعر على زيارة مستويات 65.80 ثم 64.50 كأهداف سلبية رئيسية.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الهابط متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 67.90 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 68.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط