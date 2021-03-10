شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يجري مزيد من التصحيح الهابط – تحليل - 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر النفط مقاومة قوية عند 65.80، ليرتد هبوطاً بشكل قوي ويكسر مستوى 64.55 ويستقر دونه، مما يضع السعر تحت ضغط تصحيحي سلبي إضافي متوقع خلال الجلسات القادمة، حيث أكمل تشكيل نموذج فني هابط يملك أهداف سلبية تصل إلى 61.25.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق 64.55 يمثّل عامل إيجابي أولي سيمكّن السعر من محاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 64.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط