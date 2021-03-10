شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر المقاومة المحورية – تحليل - 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر الفضة الارتفاع ليختبر مستوى المقاومة 26.05، والذي شكّل حاجز قوي أمام السعر، لنشهد ارتداد هابط الآن يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الهابط، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة.

سلبية مؤشر ستوكاستيك تدعم التوقعات بالانخفاض اليوم، والأهداف تبدأ بكسر 25.50 لتسهيل مهمة التوجه نحو 24.55 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن اختراق 26.05 سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر للعودة إلى الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 26.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط