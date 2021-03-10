شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر توقع اتفاقية ضمان مع وزارة المالية بقيمة 1.6 مليار ريال لصالح "السعودي الفرنسي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة جبل عمر للتطوير اتفاقية إصدار ضمان مع وزارة المالية السعودية لإصدار ضمان لصالح البنك السعودي الفرنسي لمنح شركة جبل عمر للتطوير تسهيلات بقيمة 1.6 مليار ريال.

وبحسب بيان للشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، فإنه قد جرى إصدار الضمان بعد موافقة الشركة على تقديم عدد من الإقرارات والتعهدات إضافة إلى موافقتها على تحديث الرهن المسجّل في السابق لصالح وزارة المالية ليشمل مبلغ الضمان.

وستكون مدة التمويل 15 عاما تبدأ من تاريخ توقيع اتفاقية التسهيلات في 8 مارس 2021.

وسيتم استخدام التسهيلات لاستكمال الأعمال المتبقية من المرحلة الثالثة من مشروع جبل عمر والمكونة من 4 أبراج تضم 2,160 غرفة ومساحة تجارية إجمالية تبلغ 26,435م وعدد 621 موقف سيارة.

ويعد هذا التعاقد تعاقداً مع طرف ذي علاقة نظراً لكون عضو مجلس الإدارة ثالب الشمراني أحد كبار التنفيذيين في وزارة المالية.

يشار إلى أن شركة جبل عمر للتطوير أعلنت في ديسمبر الماضي عن توقيع عقد بيع لقطعة أرض في مشروعها الواقع بمدينة مكة المكرمة لصالح شركة استثمارية.