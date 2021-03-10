شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية مع التطلع لتحفيز جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والنيوزيلندي بالإضافة لكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفضت مؤشرات الأسهم الاسترالية اليوم الأربعاء عقب الكشف عن بيانات التضخم للصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب حديث محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي ووسط التطلع لتمرير الكونجرس الأمريكي لحزمة تحفيزية بقيمة 1.9$ تريليون لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

هذا قد تابعنا إلقاء محافظ بنك استراليا الاحتياطي فليب لوي خطاب تحت عنوان "التعافي والاستثمار والسياسة النقدية" في قمة الأعمال المالية الاسترالية في سيدني والذي أعرب خلاله تلك أخبار جيدة، بينما من المتوقع أن يظل التضخم ليس أعلى هدفنا، موضحاً أن المركزي الاسترالي لا يشارك نفس وجهة نظر الأسواق حيال توقيت رفع أسعار الفائدة، مضيفاً أن الفائدة "مرجح جداً" أن تظل 0.1% حتى على 2024 على الأقل.

وأعرب لوي منذ قليل أنه سيكون مريحاً إذا كان الدولار الاسترالي أقل، إلا أنه لا يزال لا يمكن القول بأنه مقيم بأعلى من قيمته الآن، وذلك مع أفادته بأن أسعار الفائدة المنخفضة تدفع أسعار الأسواق للأعلى، ورداً على سؤال له عما إذا ما كانت مخاطر فقاعات الأصول تبقية مستيقظاً في الليل، أعرب لوي إلى الحد الذي يفعله أي شيء، فهو "التكلفة الاجتماعية والاقتصادية للبطالة الممتدة".

كما نوه لوي أيضا منذ قليل إلى أنه على بنك استراليا الاحتياطي النظر في تمديد برنامج شراء السندات، وتلى ذلك تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 2.6% إلي ما قيمته 111.8 مقابل 1.9% عند 109.1 في شباط/فبراير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.8% إلى 111.0.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تقلص الانكماش إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير والتوقعات بانكماش 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية، تسارع النمو إلى 1.7% مقابل 0.3%، متفوقة على التوقعات عند 1.5%.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم لتصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون الحزمة التحفيزية السادسة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون والتي تم تمريرها السبت الماضي في مجلس الشيوخ، وسط التوقعات بأن يتم تمرير حزمة التحفيزية التي يتبنه الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" من قبل الكونجرس.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.08% ليربح 1.57 نقطة ويصل إلى المستوى 1,919.25، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.04% ليربح هو الأخر 12.88 نقطة ويصل إلى المستوى 29,040.82.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.33% ليربح 65.88 نقطة ويصل إلى المستوى 5,036.88، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.64% ليربح هو الأخر 21.54 نقطة ويصل إلى المستوى 3,380.83.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.46% ليربح 132.97 نقطة ويصل إلى المستوى 28,906.20، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.43% ليربح 12.69 نقطة ويصل إلى المستوى 2,988.81.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.70% ليربح 85.21 نقطة ويصل إلى المستوى 12,230.36، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.18% ليخسر 11.86 نقطة ويصل إلى المستوى 6,759.30.