شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات التضخم للصين لشهر شباط/فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني بيانات التضخم لشهر شباط/فبراير مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تقلص الانكماش إلى 0.2% مقابل 0.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاستقرار الانكماش عند نفس النسبة السابقة.

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية فقد أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 1.7% مقابل 0.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، لتعد بذلك القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.5%.