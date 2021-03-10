الاقتصاد

9 مواد فى قانون الخدمة المدنية تضمن حقوق المرأة فى العمل.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أكد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية حقوق المرأة ضمن المواد الهامة التى تضمن المساواة بين الجنسين حيث وضع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة 9 مواد رئيسية تهتم بحقوق المرأة فى الوظائف الحكومية.

1 – حظر التمييز بين الموظفيين بسبب الدين أو الجنس أو أى سبب أخر

2 – يقدر أداء الموظفة الحاصلة على رعاية طفل بمرتبة كفء حكما أو ممتاز اذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز

3 – يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون حاجة لعودتها للعمل

4 – تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها  طفلها وحتى بلوغه العامين

5- تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل

6 – تستحق الموظفة إجازة بدون اجر لرعاية طفلها عامين على الأكثر في المرة الواحدة

7- تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وان توفى مولودها

8- تمنح الزوجة إجازة بدون أجر بناءا على طلبها لمرافقة الزوج اذا سافر للخارج

9 – تستحق الموظفة أجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية

 


حقوق المرأة فى قانون الخدمة المدنية
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