شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات السيارات يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود خدمات السيارات (4050) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب الشديد ارتفع في نهايتها السهم بنسبة بلغت 0.29% بما يعادل 0.10 نقطة، وذلك وسط ثبات مستوى المقاومة المحوري 36.40 ومحاولات السهم اختراقه، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 36.40، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 42.39.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.20 ومستوى المقاومة 38.00.