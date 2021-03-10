شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شاكر (1214) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.82% بما يعادل 0.50 نقطة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 19.00، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 19.00، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 20.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.92 ومستوى المقاومة 19.65.