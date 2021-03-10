شكرا لقرائتكم خبر عن لازوردى يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم لازوردي (4011) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 24.00، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.22% بما يعادل 50 هللة، كما يستفيد من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 24.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 26.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.90 ومستوى المقاومة 24.70.