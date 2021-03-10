شكرا لقرائتكم خبر عن عناية يحول مكاسبه إلى خسائر – تحليل صباحي – 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم عناية (8311) أعلى سعر له في آخر جلساته عند 43.30، ارتد منه السهم انخفاضاً ليحول تلك المكاسب المبكرة إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق السهم على انخفاض بلغت نسبته -2.57% بما يعادل -1.05 نقطة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم من جديد بتداولاته القادمة، ولكن بشرط تأكيد اختراقه لمستوى المقاومة 40.00، ليستهدف مستوى المقاومة 44.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 38.00 ومستوى المقاومة 44.40.