شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يجني أرباحه – تحليل صباحي – 10-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كيان السعودية (2350) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.65% بما يعادل -0.26 نقطة، كذلك يحاول السهم تجميع بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوما ً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 15.34، ليستهدف مستوى المقاومة 16.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.00 ومستوى المقاومة 16.55.